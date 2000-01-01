Шумило Никита Трофимович
Место рожденияд. Занивье, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Дата рожденияОколо 1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1867 ст.
Отец: Шумило Трофим
Мать: не указана
д. Занивье, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
25.10.1892 ст.
Жена: Шумило София Степановна
д. Зелово, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Жениху 25 лет | Невесте 22 года
Рождение ребёнка
18.09.1893 ст.
Мать ребёнка: Шумило София Степановна
д. Занивье, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно