Шумило Никита Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШумило Никита Трофимович

Шумило Никита Трофимович

avatar

Место рождения

д. Занивье, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Около 1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867 ст.

Отец: Шумило Трофим

Мать: не указана

д. Занивье, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
25.10.1892 ст.

Жена: Шумило София Степановна

д. Зелово, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Жениху 25 лет | Невесте 22 года
Рождение ребёнка
18.09.1893 ст.

Сын: Шумило Трофим Никитьевич

Мать ребёнка: Шумило София Степановна

д. Занивье, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close