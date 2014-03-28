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Бояринов Иван Федосович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1926

Дата смерти

28.03.2014

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Бояринова Анна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зейдлиц Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Бояринова Анна Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бояринова Анна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бояринов Александр Иванович

Мать ребёнка: Бояринова Анна Егоровна

Смерть
28.03.2014
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