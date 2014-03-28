Бояринов Иван Федосович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1926
Дата смерти28.03.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Бояринова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зейдлиц Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Бояринова Анна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бояринова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бояринов Александр Иванович
Мать ребёнка: Бояринова Анна Егоровна
Смерть
28.03.2014