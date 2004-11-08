Шарабрин Борис Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1929
Дата смерти08.11.2004
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1929
Отец: Шарабрин Борис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шарабрина Клара Васильевна
Рождение ребёнка
20.06.1954
Сын: Шарабрин Анатолий Борисович
Мать ребёнка: Шарабрина Клара Васильевна
Рождение ребёнка
19.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шарабрина Клара Васильевна
Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Смерть
08.11.2004