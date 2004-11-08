Шарабрин Борис Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарабрин Борис Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1929

Дата смерти

08.11.2004

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1929

Отец: Шарабрин Борис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарабрина Клара Васильевна

Рождение ребёнка
20.06.1954

Сын: Шарабрин Анатолий Борисович

Мать ребёнка: Шарабрина Клара Васильевна

Рождение ребёнка
19.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарабрина Клара Васильевна

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Смерть
08.11.2004
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