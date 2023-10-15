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Зубарев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1871

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1871

Отец: Зубарев Феодор

Мать: Марфа Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Зубарев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Евдокия Фаддеевна

Рождение ребёнка
28.07.1903

Сын: Зубарев Александр

Мать ребёнка: Евдокия Фаддеевна

Рождение ребёнка
?.07.1905

Сын: Зубарев Василий

Мать ребёнка: Евдокия Фаддеевна

Рождение ребёнка
29.09.1915

Сын: Зубарев Петр

Мать ребёнка: Евдокия Фаддеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубарев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Евдокия Фаддеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубарев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Евдокия Фаддеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Фаддеевна

Смерть
1915
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