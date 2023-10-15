Зубарев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1871
Дата смерти1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1871
Отец: Зубарев Феодор
Мать: Марфа Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Зубарев Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Евдокия Фаддеевна
Рождение ребёнка
28.07.1903
Сын: Зубарев Александр
Мать ребёнка: Евдокия Фаддеевна
Рождение ребёнка
?.07.1905
Сын: Зубарев Василий
Мать ребёнка: Евдокия Фаддеевна
Рождение ребёнка
29.09.1915
Сын: Зубарев Петр
Мать ребёнка: Евдокия Фаддеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубарев Василий Николаевич
Мать ребёнка: Евдокия Фаддеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокия Фаддеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Фаддеевна
Смерть
1915