Некрасова (Томилова) Зинаида Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Томилова) Зинаида Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

25.10.1997

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Томилов Алексей Иосифович (Осипович)

Мать: Томилова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
30.01.1954

Дочь: Некрасова Галина Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Александрович

Рождение ребёнка
16.02.1957

Дочь: Пипия Зоя Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зуев Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуев Алексей Борисович

Отец ребёнка: Зуев Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Петр Александрович

Смерть
25.10.1997
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