Некрасова (Томилова) Зинаида Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти25.10.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
30.01.1954
Дочь: Некрасова Галина Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Александрович
Рождение ребёнка
16.02.1957
Дочь: Пипия Зоя Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зуев Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зуев Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.10.1997