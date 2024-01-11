Хрюкина (Съедина) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрюкина (Съедина) Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Около 1862 г.р.

Муж

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887 ст.

Отец: Съедин Иван Максимович

Мать: Съедина Фёкла Григорьева

Бракосочетание
23.10.1906 ст.

Муж: Хрюкин Андрей Никитич

Романово, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Поручители по жениху: Пахомов Иван Аникин и Бунин Николай Нестеров; по невесте: Березнёв Даниил Васильев и Съедин Фёдор Антипов.
Рождение ребёнка
Около 1908 ст.

Дочь: Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Романово, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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