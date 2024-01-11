Хрюкина (Съедина) Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1887 ст.
Отец: Съедин Иван Максимович
Мать: Съедина Фёкла Григорьева
Бракосочетание
23.10.1906 ст.
Поручители по жениху: Пахомов Иван Аникин и Бунин Николай Нестеров; по невесте: Березнёв Даниил Васильев и Съедин Фёдор Антипов.
Рождение ребёнка
Около 1908 ст.
Дочь: Ульяна Андреевна
Смерть
Неизвестно