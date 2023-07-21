Валгуснова (Поплянова) Степанида Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валгуснова (Поплянова) Степанида Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поплянов Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1899 ст.

Дочь: Валгуснова Елизавета Степановна

Отец ребёнка: Валгуснов Степан Семенович

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валгуснов Степан Семенович

Смерть
Неизвестно
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