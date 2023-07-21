Валгуснова (Поплянова) Степанида Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поплянов Дмитрий
Рождение ребёнка
15.10.1899 ст.
Дочь: Валгуснова Елизавета Степановна
Отец ребёнка: Валгуснов Степан Семенович
Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно