Яснитская Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Яснитская Евлампия Матвеевна
Отец ребёнка: Яснитский Матвей Тимофеевич
Дочь: Яснитская Надежда Матвеевна
Отец ребёнка: Яснитский Матвей Тимофеевич
Сын: Яснитский Сергей Матвеевич
Отец ребёнка: Яснитский Матвей Тимофеевич
Дочь: Ильинская (Яснитская) Александра Матвеевна
Отец ребёнка: Яснитский Матвей Тимофеевич
Сын: Ясницкий Владимир Матвеевич
Отец ребёнка: Яснитский Матвей Тимофеевич
Дочь: Яснитская Екатерина Матвеевна
Отец ребёнка: Яснитский Матвей Тимофеевич
Сын: Яснитский Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Яснитский Матвей Тимофеевич
Дочь: Яснитская Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Яснитский Матвей Тимофеевич
Сын: Яснитский Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Яснитский Матвей Тимофеевич
Сын: Яснитский Аркадий Матвеевич
Отец ребёнка: Яснитский Матвей Тимофеевич