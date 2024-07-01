Яснитская Анна Петровна 1803 — найти родственников по фамилии на Familio
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Яснитская Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яснитский Матвей Тимофеевич

Работа или профессия
Неизвестно
просвирня
Место жительства
Неизвестно
Ачакасы, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Яснитская Евлампия Матвеевна

Отец ребёнка: Яснитский Матвей Тимофеевич

Ачакасы, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Яснитская Надежда Матвеевна

Отец ребёнка: Яснитский Матвей Тимофеевич

Ачакасы, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1823

Сын: Яснитский Сергей Матвеевич

Отец ребёнка: Яснитский Матвей Тимофеевич

Ачакасы, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ильинская (Яснитская) Александра Матвеевна

Отец ребёнка: Яснитский Матвей Тимофеевич

Ачакасы, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1827

Сын: Ясницкий Владимир Матвеевич

Отец ребёнка: Яснитский Матвей Тимофеевич

Ачакасы, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Яснитская Екатерина Матвеевна

Отец ребёнка: Яснитский Матвей Тимофеевич

Ачакасы, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1831

Сын: Яснитский Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Яснитский Матвей Тимофеевич

Ачакасы, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Яснитская Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Яснитский Матвей Тимофеевич

Ачакасы, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1836

Сын: Яснитский Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Яснитский Матвей Тимофеевич

Ачакасы, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1839

Сын: Яснитский Аркадий Матвеевич

Отец ребёнка: Яснитский Матвей Тимофеевич

Ачакасы, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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