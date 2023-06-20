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(Мерц) Анна
(Мерц) Анна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1905
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Мерц Никодим
1869 г.р.
Мать
Мерц Елизавета
1877 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец:
Мерц Никодим
Мать:
Мерц Елизавета
Смерть
Неизвестно
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