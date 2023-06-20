(Мерц) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мерц) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Мерц Никодим

Мать: Мерц Елизавета

Смерть
Неизвестно