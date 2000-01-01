Головилов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головилов Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.?

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1989

Дочь: Леонова Александра Андреевна

Мать ребёнка: Головилова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
17.04.1989

Дочь: Головилова Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Головилова Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головилова Наталья Ивановна

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