Головилов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1989
Дочь: Леонова Александра Андреевна
Мать ребёнка: Головилова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
17.04.1989
Дочь: Головилова Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Головилова Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно