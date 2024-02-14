Хусаинова (Ибрагимова) Алсу Мубараковна
Место рожденияНижняя Кня Балтасинского района РТ
Дата рождения1947
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: Ибрагимов Мубарак
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хусаинов Табрис Салихович
Рождение ребёнка
24.01.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хусаинов Табрис Салихович
Смерть
Неизвестно