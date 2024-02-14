Хусаинова (Ибрагимова) Алсу Мубараковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусаинова (Ибрагимова) Алсу Мубараковна

Место рождения

Нижняя Кня Балтасинского района РТ

Дата рождения

1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Ибрагимов Мубарак

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хусаинов Табрис Салихович

Рождение ребёнка
11.06.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хусаинов Табрис Салихович

Рождение ребёнка
24.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хусаинов Табрис Салихович

Смерть
Неизвестно

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