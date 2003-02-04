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Клочихин Иннокентий Михайлович

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Место рождения

Закаменск, Закаменский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

22.02.1919

Дата смерти

04.02.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1919

Отец: Клочихин Михаил Иванович

Мать: Усова Надежда Ильинична

Закаменск, Закаменский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
28.11.1937

Сын: Клочихин Виктор Иннокентьевич

Мать ребёнка: Клочихина Васса Дмитриевна

Рождение ребёнка
23.09.1939

Сын: Клочихин Николай Иннокентьевич

Мать ребёнка: Клочихина Васса Дмитриевна

Рождение ребёнка
03.11.1951

Дочь: Климова Валентина Иннокентьевна

Мать ребёнка: Клочихина Васса Дмитриевна

Нарын, Джидинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
13.08.1956

Дочь: Кувшинова Галина Иннокентьевна

Мать ребёнка: Клочихина Васса Дмитриевна

Рождение ребёнка
20.03.1958

Сын: Клочихин Владимир Иннокентьевич

Мать ребёнка: Клочихина Васса Дмитриевна

Смерть
04.02.2003
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