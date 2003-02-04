Клочихин Иннокентий Михайлович
Место рождения
Дата рождения22.02.1919
Дата смерти04.02.2003
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1919
Отец: Клочихин Михаил Иванович
Мать: Усова Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
28.11.1937
Сын: Клочихин Виктор Иннокентьевич
Мать ребёнка: Клочихина Васса Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.09.1939
Сын: Клочихин Николай Иннокентьевич
Мать ребёнка: Клочихина Васса Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.11.1951
Дочь: Климова Валентина Иннокентьевна
Мать ребёнка: Клочихина Васса Дмитриевна
Нарын, Джидинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
13.08.1956
Дочь: Кувшинова Галина Иннокентьевна
Мать ребёнка: Клочихина Васса Дмитриевна
Рождение ребёнка
20.03.1958
Сын: Клочихин Владимир Иннокентьевич
Мать ребёнка: Клочихина Васса Дмитриевна
Смерть
04.02.2003