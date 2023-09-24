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Соловьева Варвара Лукична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1907

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1928

Сын: Соловьев Петр Максимович

Отец ребёнка: Соловьев Максим Прокопьевич

д.Лукино,Верещагинский район,Пермская область
Рождение ребёнка
?.08.1930

Сын: Соловьев Александр Максимович

Отец ребёнка: Соловьев Максим Прокопьевич

Рождение ребёнка
?.03.1934

Сын: Соловьев Василий Максимович

Отец ребёнка: Соловьев Максим Прокопьевич

Рождение ребёнка
?.03.1938

Сын: Соловьев Иван Максимович

Отец ребёнка: Соловьев Максим Прокопьевич

Рождение ребёнка
?.09.1940

Сын: Соловьев Пимен Максимович

Отец ребёнка: Соловьев Максим Прокопьевич

Рождение ребёнка
1942

Сын: Соловьев Павел Максимович

Отец ребёнка: Соловьев Максим Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Максим Прокопьевич

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