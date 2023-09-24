Соловьева Варвара Лукична
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.12.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.08.1928
Отец ребёнка: Соловьев Максим Прокопьевич
д.Лукино,Верещагинский район,Пермская область
Рождение ребёнка
?.08.1930
Сын: Соловьев Александр Максимович
Отец ребёнка: Соловьев Максим Прокопьевич
Рождение ребёнка
?.03.1934
Сын: Соловьев Василий Максимович
Отец ребёнка: Соловьев Максим Прокопьевич
Рождение ребёнка
?.03.1938
Отец ребёнка: Соловьев Максим Прокопьевич
Рождение ребёнка
?.09.1940
Сын: Соловьев Пимен Максимович
Отец ребёнка: Соловьев Максим Прокопьевич
Рождение ребёнка
1942
Сын: Соловьев Павел Максимович
Отец ребёнка: Соловьев Максим Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно