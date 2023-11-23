Капитолина Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Ирина Семёнова
Отец ребёнка: Семён Михайлов
Рождение ребёнка
1765
Сын: Иоанн Семёнов
Отец ребёнка: Семён Михайлов
Иоанн Семенович (1765 — ок. 1833) Родился в семье священника села Новинок Пошехонского уезда Семена Михайловича. В школах не обучался. Служил пономарем в том же селе. С 1790 года — священник села Стар... Показать все
Рождение ребёнка
1771
Сын: Захарий Семёнов
Отец ребёнка: Семён Михайлов
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Анна Семёнова
Отец ребёнка: Семён Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Михайлов
Смерть
Неизвестно