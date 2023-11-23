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Капитолина Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимофей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Ирина Семёнова

Отец ребёнка: Семён Михайлов

Рождение ребёнка
1765

Сын: Иоанн Семёнов

Отец ребёнка: Семён Михайлов

Иоанн Семенович (1765 — ок. 1833) Родился в семье священника села Новинок Пошехонского уезда Семена Михайловича. В школах не обучался. Служил пономарем в том же селе. С 1790 года — священник села Стар... Показать все
Рождение ребёнка
1771

Сын: Захарий Семёнов

Отец ребёнка: Семён Михайлов

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Анна Семёнова

Отец ребёнка: Семён Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Михайлов

Смерть
Неизвестно
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