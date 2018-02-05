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Шарапата Лидия Антоновна

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Место рождения

Рогозки, Чернігівська область

Дата рождения

28.07.1933

Дата смерти

05.02.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1934 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рогозки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.02.1960

Сын: Савчук Владимир Митрофанович

Отец ребёнка: Савчук Митрофан Иванович

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савчук Митрофан Иванович

Смерть
05.02.2018
Шапурово, Витебский район, Витебская область
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