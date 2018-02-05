Шарапата Лидия Антоновна
Место рождения
Дата рождения28.07.1933
Дата смерти05.02.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1960
Сын: Савчук Владимир Митрофанович
Отец ребёнка: Савчук Митрофан Иванович
Кривой Рог, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.02.2018
Шапурово, Витебский район, Витебская область