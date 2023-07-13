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(Славнова) Лидия Константиновна
(Славнова) Лидия Константиновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.06.1947
Пол
Женский
Отец
Славнов Константин Герасимович
1915 г.р.
Мать
Славнова Мария Семёновна
1916 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
22.06.1947
Отец:
Славнов Константин Герасимович
Мать:
Славнова Мария Семёновна
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