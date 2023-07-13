(Славнова) Лидия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Славнова) Лидия Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1947

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1947

Отец: Славнов Константин Герасимович

Мать: Славнова Мария Семёновна