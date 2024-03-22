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Бусенко Иван Трофимович

Место рождения

Новокиевка, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

02.02.1982

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Бусенко Трофим Степанович

Мать: Бусенко Матрена

Новокиевка, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область
Военная награда
03.02.1945
Приказ № 2/н издан ВС 28 А3 Бел.Ф о награждении медалью "За боевые заслуги"
ЦАМО Р , Ф - 33-686186-2643
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бусенко Клавдия

Смерть
02.02.1982
п. Панфилово
Похороны
Неизвестно
п. Панфилово
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