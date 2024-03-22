Бусенко Иван Трофимович
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти02.02.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Бусенко Трофим Степанович
Мать: Бусенко Матрена
Военная награда
03.02.1945
Приказ № 2/н издан ВС 28 А3 Бел.Ф о награждении медалью "За боевые заслуги"
ЦАМО Р , Ф - 33-686186-2643
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бусенко Клавдия
Смерть
02.02.1982
п. Панфилово
Похороны
Неизвестно
п. Панфилово