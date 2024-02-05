Риккер (Фензель) Эльвира Вильгельмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Риккер (Фензель) Эльвира Вильгельмовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1935

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1935

Отец: Фензель Вильгельм Петрович

Мать: Фензель Екатерина Давыдовна

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