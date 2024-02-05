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Риккер (Фензель) Эльвира Вильгельмовна
Риккер (Фензель) Эльвира Вильгельмовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.08.1935
Пол
Женский
Отец
Фензель (Венцель) Вильгельм Петрович
1907 г.р.
Мать
Фензель (Вайс) Екатерина (Катарина) Давыдовна
1912 г.р.
Дети
Не указаны
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АП
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1935
Отец:
Фензель Вильгельм Петрович
Мать:
Фензель Екатерина Давыдовна
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