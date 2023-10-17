(Таранец) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Таранец) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1926

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

Не указаны

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ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1926

Отец: Таранец Афанасий

Мать: Таранец Евдокия Ивановна

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