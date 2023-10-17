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(Таранец) Анна
(Таранец) Анна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.09.1926
Пол
Женский
Отец
Таранец Афанасий
1898 г.р.
Мать
Таранец Евдокия Ивановна
1908 г.р.
Дети
Не указаны
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ИТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
29.09.1926
Отец:
Таранец Афанасий
Мать:
Таранец Евдокия Ивановна
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