Иванова (Поливко) Людмила Георгиевна
Место рождения
Дата рождения19.06.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1948
Бракосочетание
12.09.1969
Рождение ребёнка
17.06.1971
Сын: Иванов Станислав Иванович
Отец ребёнка: Иванов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
17.06.1971
Сын: Иванов Станислав Михайлович
Отец ребёнка: Иванов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
22.11.1975
Отец ребёнка: Иванов Михаил Иванович