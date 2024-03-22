Иванова (Поливко) Людмила Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Поливко) Людмила Георгиевна

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Место рождения

Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

19.06.1948

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1948

Отец: Поливко Георгий Леонтьевич

Мать: Поливко Мария Васильевна

Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
12.09.1969

Муж: Иванов Михаил Иванович

Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.06.1971

Сын: Иванов Станислав Иванович

Отец ребёнка: Иванов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
17.06.1971

Сын: Иванов Станислав Михайлович

Отец ребёнка: Иванов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
22.11.1975

Сын: Иванов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Иванов Михаил Иванович

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