Тимофеева Матрена Савватьевна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Рождение ребёнка
14.11.1886
Дочь: Тимофеева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Тимофеев Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
14.09.1891
Отец ребёнка: Тимофеев Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
14.11.1893
Сын: Тимофеев Николай Иванович
Отец ребёнка: Тимофеев Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
29.03.1896
Дочь: Тимофеева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Тимофеев Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
19.05.1898
Сын: Тимофеев Константин Иванович
Отец ребёнка: Тимофеев Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
23.05.1900
Отец ребёнка: Тимофеев Иван Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно