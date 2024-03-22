Тимофеева Матрена Савватьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева Матрена Савватьевна

Место рождения

Выставка, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Выставка, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.11.1886

Дочь: Тимофеева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Тимофеев Иван Тимофеевич

Бурцово, Песчаницкая волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
14.09.1891

Сын: Тимофеев Иван Иванович

Отец ребёнка: Тимофеев Иван Тимофеевич

Бурцово, Песчаницкая волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
14.11.1893

Сын: Тимофеев Николай Иванович

Отец ребёнка: Тимофеев Иван Тимофеевич

Бурцово, Песчаницкая волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
29.03.1896

Дочь: Тимофеева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Тимофеев Иван Тимофеевич

Бурцово, Песчаницкая волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
19.05.1898

Сын: Тимофеев Константин Иванович

Отец ребёнка: Тимофеев Иван Тимофеевич

Бурцово, Песчаницкая волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
23.05.1900

Сын: Тимофеев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Тимофеев Иван Тимофеевич

Бурцово, Песчаницкая волость, Вышневолоцкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Иван Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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