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Гуцевич Авксентий Павлович

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Место рождения

Volyn', Российская империя

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Гуцевич Павел

Мать: не указана

Volyn', Российская империя
Образование
По 1829
Волынская духовная семинария
Рождение ребёнка
01.10.1846

Сын: Гуцевич Александр Авксентьевич

Мать ребёнка: не указана

Волынская губерния
Смерть
Неизвестно
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