Гуцевич Авксентий Павлович
Место рожденияVolyn', Российская империя
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Гуцевич Павел
Мать: не указана
Volyn', Российская империя
Образование
По 1829
Волынская духовная семинария
Рождение ребёнка
01.10.1846
Сын: Гуцевич Александр Авксентьевич
Мать ребёнка: не указана
Волынская губерния
Смерть
Неизвестно