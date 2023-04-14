Жерновников Сергей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жерновников Сергей Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1974

Отец: Жерновников Виктор Фёдорович

Мать: Жерновникова Людмила

Рождение ребёнка
22.06.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жерновникова Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
27.12.2018

Сын: Жерновников Демид Сергеевич

Мать ребёнка: Жерновникова Анастасия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жерновникова Анастасия Григорьевна

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