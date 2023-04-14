Жерновников Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1974
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1974
Отец: Жерновников Виктор Фёдорович
Мать: Жерновникова Людмила
Рождение ребёнка
22.06.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жерновникова Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
27.12.2018
Сын: Жерновников Демид Сергеевич
Мать ребёнка: Жерновникова Анастасия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно