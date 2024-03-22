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Елисов Спиридон Миронович

Место рождения

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

29.03.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.02.1898

Дочь: Елисова Анна Спиридоновна

Мать ребёнка: Елисова -- Наталья Даниловна

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.10.1904

Дочь: Елисова Параскева Спиридоновна

Мать ребёнка: Елисова -- Наталья Даниловна

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисова -- Наталья Даниловна

Смерть
29.03.1909
Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
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