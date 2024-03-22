Елисов Спиридон Миронович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти29.03.1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
01.02.1898
Дочь: Елисова Анна Спиридоновна
Мать ребёнка: Елисова -- Наталья Даниловна
Рождение ребёнка
05.10.1904
Дочь: Елисова Параскева Спиридоновна
Мать ребёнка: Елисова -- Наталья Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.03.1909