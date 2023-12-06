Астрелина Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астрелина Ольга

Место рождения

Russia

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Russia
Рождение ребёнка
08.02.1916

Дочь: Мозгунова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Астрелин Николай

с.Кинель-Черкассы, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Астрелин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коростелёва Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Астрелин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астрелин Николай

Смерть
Неизвестно
с.Кинель-Черкассы
Похороны
Неизвестно
с.Кинель-Черкассы
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