Астрелина Ольга
Место рожденияRussia
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.02.1916
Дочь: Мозгунова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Астрелин Николай
с.Кинель-Черкассы, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Астрелин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коростелёва Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Астрелин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Астрелин Николай
Смерть
Неизвестно
с.Кинель-Черкассы
Похороны
Неизвестно
с.Кинель-Черкассы