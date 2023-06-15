Литвинова Зоя Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1964
Дочь: Литвинова Людмила Викторовна
Отец ребёнка: Литвинов Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Анатолий Викторович
Отец ребёнка: Литвинов Виктор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно