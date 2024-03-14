Белокур (Полякова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокур (Полякова) Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1884 ст.

Муж: Белокур Елисей Васильевич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
20.07.1902 ст.

Сын: Белокур Илья Елисеевич

Отец ребёнка: Белокур Елисей Васильевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSSJ-Y?i=560&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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