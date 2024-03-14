Белокур (Полякова) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.10.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
20.07.1902 ст.
Отец ребёнка: Белокур Елисей Васильевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSSJ-Y?i=560&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно