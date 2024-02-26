Алексей Михайлов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Михайлов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1792 г.р.

Мать

Около 1799 г.р.

Жена

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Михаил Евстигнеев (Ич)

Мать: Анисья Якимова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Иванова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Наталия Алексеева (Вна)

Мать ребёнка: Настасья Иванова (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Прасковья Алексеева (Вна)

Мать ребёнка: Настасья Иванова (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно

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