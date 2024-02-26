Алексей Михайлов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Михаил Евстигнеев (Ич)
Мать: Анисья Якимова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Иванова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Наталия Алексеева (Вна)
Мать ребёнка: Настасья Иванова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Прасковья Алексеева (Вна)
Мать ребёнка: Настасья Иванова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно