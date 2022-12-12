Качина Марфа Титова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качина Марфа Титова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1913

Сын: Качин Сергий Федотов

Отец ребёнка: Качин Федот (Федор) Ефимов

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качин Федот (Федор) Ефимов

Смерть
Неизвестно
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