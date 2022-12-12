Качина Марфа Титова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1913
Сын: Качин Сергий Федотов
Отец ребёнка: Качин Федот (Федор) Ефимов
Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно