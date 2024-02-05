Настасья Павлова
Место рожденияВнуково Гороховецкий уезд
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Антип Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Сидоров
село Никулино
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Абакум Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Сидоров
село Никулино
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Лаврентий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Сидоров
село Никулино
Смерть
Неизвестно