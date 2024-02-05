Настасья Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Павлова

Место рождения

Внуково Гороховецкий уезд

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1771 г.р.
Около 1773 г.р.
Около 1775 г.р.

Добавил:

ОК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Внуково Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Антип Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Сидоров

село Никулино
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Абакум Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Сидоров

село Никулино
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Лаврентий Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Сидоров

село Никулино
Смерть
Неизвестно
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