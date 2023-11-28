Косицына (Ефремова) Анастасия Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косицына (Ефремова) Анастасия Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Ефремов Мирон Дементьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Косицын Иван Герасимович

Отец ребёнка: Косицын Герасим Григорьевич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Косицына Наталья Герасимовна

Отец ребёнка: Косицын Герасим Григорьевич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Косицына Меланья Герасимовна

Отец ребёнка: Косицын Герасим Григорьевич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Косицын Степан Герасимович

Отец ребёнка: Косицын Герасим Григорьевич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Косицына Екатерина Герасимовна

Отец ребёнка: Косицын Герасим Григорьевич

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Косицына Агапия Герасимовна

Отец ребёнка: Косицын Герасим Григорьевич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Косицына Евдокия Герасимовна

Отец ребёнка: Косицын Герасим Григорьевич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Косицына Аграфена Герасимовна

Отец ребёнка: Косицын Герасим Григорьевич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Косицына Елена Герасимовна

Отец ребёнка: Косицын Герасим Григорьевич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Косицын Иннокентий Герасимович

Отец ребёнка: Косицын Герасим Григорьевич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косицын Герасим Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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