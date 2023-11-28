Косицына (Ефремова) Анастасия Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Ефремов Мирон Дементьевич
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Косицын Герасим Григорьевич
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Косицына Наталья Герасимовна
Отец ребёнка: Косицын Герасим Григорьевич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Косицына Меланья Герасимовна
Отец ребёнка: Косицын Герасим Григорьевич
Рождение ребёнка
1886
Сын: Косицын Степан Герасимович
Отец ребёнка: Косицын Герасим Григорьевич
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Косицына Екатерина Герасимовна
Отец ребёнка: Косицын Герасим Григорьевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Косицына Агапия Герасимовна
Отец ребёнка: Косицын Герасим Григорьевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Косицына Евдокия Герасимовна
Отец ребёнка: Косицын Герасим Григорьевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Косицына Аграфена Герасимовна
Отец ребёнка: Косицын Герасим Григорьевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Косицына Елена Герасимовна
Отец ребёнка: Косицын Герасим Григорьевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Косицын Иннокентий Герасимович
Отец ребёнка: Косицын Герасим Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно