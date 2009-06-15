Морозова Оксана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Оксана Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1977

Пол

Женский

Добавил:

РШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1977

Отец: Шевцов Анатолий Анатольевич

Мать: Кунгурцева Надежда Леонидовна

Рождение ребёнка
15.06.2009

Сын: Морозов Павел Александрович

Отец ребёнка: Овчинников Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Андрей Николаевич

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