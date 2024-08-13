Негробова (Негробова) Агафья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНегробова (Негробова) Агафья Трофимовна

Негробова (Негробова) Агафья Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Негробова) Ефимия Константиновна

Отец ребёнка: Негробов Константин Фотиевич

Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Негробова) Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Негробов Константин Фотиевич

Рождение ребёнка
1806

Сын: Негробов Прокопий Константинович

Отец ребёнка: Негробов Константин Фотиевич

Рождение ребёнка
1810

Сын: Негробов Александр Константинович

Отец ребёнка: Негробов Константин Фотиевич

Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Негробова) Стефанида Константиновна

Отец ребёнка: Негробов Константин Фотиевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.