Негробова (Негробова) Агафья Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Негробова) Ефимия Константиновна
Отец ребёнка: Негробов Константин Фотиевич
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Негробова) Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Негробов Константин Фотиевич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Негробов Прокопий Константинович
Отец ребёнка: Негробов Константин Фотиевич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Негробов Александр Константинович
Отец ребёнка: Негробов Константин Фотиевич
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Негробова) Стефанида Константиновна
Отец ребёнка: Негробов Константин Фотиевич