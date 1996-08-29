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Фаизов Руслан Азатович
Фаизов Руслан Азатович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.08.1996
Пол
Мужской
Отец
Фаизов Азат Эрнстович
Мать
Мухаметдинова Чулпан Рамиловна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1996
Отец:
Фаизов Азат Эрнстович
Мать:
Мухаметдинова Чулпан Рамиловна
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