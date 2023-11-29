Акимова Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкимова Валентина Александровна

Акимова Валентина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1994

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.2019

Дочь: Акимова Мария Егоровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.12.2021

Сын: Акимов Петр Егорович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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