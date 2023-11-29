Акимова Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.10.2019
Дочь: Акимова Мария Егоровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.12.2021
Сын: Акимов Петр Егорович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности