Кирпищиков Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирпищиков Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кирпищиков Александр

Мать: Кирпищикова Наталья

Рождение ребёнка
1903

Сын: Кирпишников Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Катайск, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Кирпищиков Степан Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Катайск, Катайский муниципальный район, Курганская область
ул. Короткая, N6
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Катайск, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Катайск, Катайский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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