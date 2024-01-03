Кирпищиков Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кирпищиков Александр
Мать: Кирпищикова Наталья
Рождение ребёнка
1903
Сын: Кирпишников Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1906
Сын: Кирпищиков Степан Николаевич
ул. Короткая, N6
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Николаевна
Смерть
Неизвестно