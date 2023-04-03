Марья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1810
Сын: Иуда Леонтиев
Отец ребёнка: Леонтий Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Марья Леонтиева
Отец ребёнка: Леонтий Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Косма Леонтиев
Отец ребёнка: Леонтий Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Дарья Леонтиева
Отец ребёнка: Леонтий Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Иаков Леонтиев
Отец ребёнка: Леонтий Тимофеев
Рождение ребёнка
11.08.1823
Сын: Стефан Леонтиев
Отец ребёнка: Леонтий Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Ирина Леонтиева
Отец ребёнка: Леонтий Тимофеев
Работа или профессия
Неизвестно