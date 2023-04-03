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Марья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1810 г.р.
Около 1814 г.р.
Около 1816 г.р.
Около 1817 г.р.
Около 1817 г.р.
1823 г.р.

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1810

Сын: Иуда Леонтиев

Отец ребёнка: Леонтий Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Марья Леонтиева

Отец ребёнка: Леонтий Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Косма Леонтиев

Отец ребёнка: Леонтий Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Дарья Леонтиева

Отец ребёнка: Леонтий Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Иаков Леонтиев

Отец ребёнка: Леонтий Тимофеев

Рождение ребёнка
11.08.1823

Сын: Стефан Леонтиев

Отец ребёнка: Леонтий Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Ирина Леонтиева

Отец ребёнка: Леонтий Тимофеев

Работа или профессия
Неизвестно
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