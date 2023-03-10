(Голева) Дарья (?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Голев Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Голев Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
Около 1814
Отец ребёнка: Голев Василий Евдокимович