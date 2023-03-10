(Голева) Дарья (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Голева) Дарья (?)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Голев Василий Евдокимович

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Голев Василий Евдокимович

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Голев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Голев Василий Евдокимович

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