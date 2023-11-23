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Стефан Данилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Стефан Данилович (1702 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. В феврале 1721 года, по указу Георгия, епископа Ростовского, определен во дьячка к церкви села Вознесенского на Слуде Рыбинског... Показать все
Рождение ребёнка
1737

Сын: Дмитрий Стефанов

Мать ребёнка: Ксения Елизарова

село Вознесенского на Слуде Рыбинского уезда
Дмитрий Стефанович (1737 - 1817) Родился в семье дьячка села Вознесенского на Слуде Рыбинского уезда1 . Стефана Даниловича. Служил дьячком в том же селе. Умер 14 декабря 1817 года. Первая жена его Нат... Показать все
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Степанида Стефанова

Мать ребёнка: Ксения Елизарова

Рождение ребёнка
1744

Сын: Василий Стефанов

Мать ребёнка: Ксения Елизарова

село Вознесенского на Слуде Рыбинского уезда
Василий Стефанович (1744 — 1790) Родился в семье дьячка села Вознесенского на Слуде Рыбинского уезда Стефана Даниловича. Служил пономарем, дьяконом, а затем - священником в том же селе. Жена его Елена... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Стефанова

Мать ребёнка: Ксения Елизарова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стефан Стефанов

Мать ребёнка: Ксения Елизарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Елизарова

Смерть
Неизвестно
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