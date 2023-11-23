Стефан Данилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1702
Стефан Данилович (1702 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. В феврале 1721 года, по указу Георгия, епископа Ростовского, определен во дьячка к церкви села Вознесенского на Слуде Рыбинског... Показать все
Рождение ребёнка
1737
Сын: Дмитрий Стефанов
Мать ребёнка: Ксения Елизарова
село Вознесенского на Слуде Рыбинского уезда
Дмитрий Стефанович (1737 - 1817) Родился в семье дьячка села Вознесенского на Слуде Рыбинского уезда1 . Стефана Даниловича. Служил дьячком в том же селе. Умер 14 декабря 1817 года. Первая жена его Нат... Показать все
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Степанида Стефанова
Мать ребёнка: Ксения Елизарова
Рождение ребёнка
1744
Сын: Василий Стефанов
Мать ребёнка: Ксения Елизарова
село Вознесенского на Слуде Рыбинского уезда
Василий Стефанович (1744 — 1790) Родился в семье дьячка села Вознесенского на Слуде Рыбинского уезда Стефана Даниловича. Служил пономарем, дьяконом, а затем - священником в том же селе. Жена его Елена... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Стефанова
Мать ребёнка: Ксения Елизарова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стефан Стефанов
Мать ребёнка: Ксения Елизарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Елизарова
Смерть
Неизвестно