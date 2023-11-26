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Веревкина Людмила Владимировна
Веревкина Людмила Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Веревкин Владимир Федорович
Мать
Веревкина (Сентеева) Раиса Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Веревкин Владимир Федорович
Мать:
Веревкина Раиса Васильевна
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