Комарова Пелагея Федотовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Федот
Рождение ребёнка
01.08.1904
Отец ребёнка: Комаров Дмитрий Антонович
Рождение ребёнка
17.05.1910
Дочь: Комарова Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Комаров Дмитрий Антонович
Рождение ребёнка
17.05.1910
Дочь: Комарова Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Комаров Дмитрий Антонович
Рождение ребёнка
18.04.1922
Отец ребёнка: Комаров Дмитрий Антонович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Чубарова Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Комаров Дмитрий Антонович
Рождение ребёнка
21.11.1927
Сын: Комаров Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Комаров Дмитрий Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комаров Степан Дмитриевич
Отец ребёнка: Комаров Дмитрий Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комаров Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Комаров Дмитрий Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зязина Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Комаров Дмитрий Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зобова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Комаров Дмитрий Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новикова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Комаров Дмитрий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Калужская область, Киреевское кладбище
Место захоронения: Калужская область, Козельский район, Киреевское кладбище