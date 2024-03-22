Комарова Пелагея Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомарова Пелагея Федотовна

Комарова Пелагея Федотовна

avatar

Место рождения

Слаговищи, Козельский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Федот

Мать: не указана

Слаговищи, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.08.1904

Сын: Комаров Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Комаров Дмитрий Антонович

Слаговищи, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.05.1910

Дочь: Комарова Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Комаров Дмитрий Антонович

Слаговищи, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.05.1910

Дочь: Комарова Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Комаров Дмитрий Антонович

Слаговищи, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.04.1922

Сын: Комаров Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Комаров Дмитрий Антонович

Слаговищи, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Чубарова Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Комаров Дмитрий Антонович

Слаговищи, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.11.1927

Сын: Комаров Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Комаров Дмитрий Антонович

Слаговищи, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Комаров Дмитрий Антонович

Слаговищи, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Комаров Дмитрий Антонович

Слаговищи, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зязина Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Комаров Дмитрий Антонович

Слаговищи, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зобова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Комаров Дмитрий Антонович

Слаговищи, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Комаров Дмитрий Антонович

Слаговищи, Козельский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Дмитрий Антонович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Калужская область, Киреевское кладбище
Место захоронения: Калужская область, Козельский район, Киреевское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close