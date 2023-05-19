(Каинова) Минадора Тихонова
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Каинов Александр Григорьев
Отец ребёнка: Каинов Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1854
Сын: Каинов Ксенофонт Григорьев
Отец ребёнка: Каинов Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Каинов Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Надежда Григорьева
Отец ребёнка: Каинов Григорий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1872
Отец ребёнка: Каинов Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Каинов Григорий Иванов
Рождение ребёнка
16.09.1882
Отец ребёнка: Каинов Григорий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно