(Каинова) Минадора Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Каинова) Минадора Тихонова

Место рождения

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Каинов Александр Григорьев

Отец ребёнка: Каинов Григорий Иванов

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Каинов Ксенофонт Григорьев

Отец ребёнка: Каинов Григорий Иванов

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Каинов Михаил Григорьев

Отец ребёнка: Каинов Григорий Иванов

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Надежда Григорьева

Отец ребёнка: Каинов Григорий Иванов

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Каинов Дмитрий Григорьев

Отец ребёнка: Каинов Григорий Иванов

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Каинов Михаил Григорьев

Отец ребёнка: Каинов Григорий Иванов

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
16.09.1882

Сын: Каинов Сергий Григорьев

Отец ребёнка: Каинов Григорий Иванов

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каинов Григорий Иванов

Смерть
Неизвестно
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