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Ефим Львов

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Место рождения

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Лев Федоров

Мать: Параскева Яковлева

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Тимофей Ефимов

Мать ребёнка: Матрона Васильева

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Алексей Ефимов

Мать ребёнка: Матрона Васильева

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Варвара Ефимова

Мать ребёнка: Матрона Васильева

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Васильева

Смерть
Неизвестно
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