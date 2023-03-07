Ефим Львов
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Лев Федоров
Мать: Параскева Яковлева
Рождение ребёнка
1863
Сын: Тимофей Ефимов
Мать ребёнка: Матрона Васильева
Рождение ребёнка
1870
Сын: Алексей Ефимов
Мать ребёнка: Матрона Васильева
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Варвара Ефимова
Мать ребёнка: Матрона Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Васильева
Смерть
Неизвестно