Халяпина Анна Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халяпина Анна Лукинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1904

Сын: Халяпин Макарий Филиппович

Отец ребёнка: Халяпин Филипп Макарьевич

Рождение ребёнка
20.08.1905

Дочь: Параскева Филипповна

Отец ребёнка: Халяпин Филипп Макарьевич

Рождение ребёнка
26.03.1910

Дочь: Мария Филипповна

Отец ребёнка: Халяпин Филипп Макарьевич

Рождение ребёнка
26.03.1910

Дочь: Матрона Филипповна

Отец ребёнка: Халяпин Филипп Макарьевич

Рождение ребёнка
15.01.1913

Сын: Халяпин Петр Филиппович

Отец ребёнка: Халяпин Филипп Макарьевич

Рождение ребёнка
19.07.1916

Сын: Халяпин Илья Филиппович

Отец ребёнка: Халяпин Филипп Макарьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халяпин Максим Филиппович

Отец ребёнка: Халяпин Филипп Макарьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халяпин Филипп Макарьевич

Смерть
Неизвестно
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