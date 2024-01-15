Халяпина Анна Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.01.1904
Сын: Халяпин Макарий Филиппович
Отец ребёнка: Халяпин Филипп Макарьевич
Рождение ребёнка
20.08.1905
Дочь: Параскева Филипповна
Отец ребёнка: Халяпин Филипп Макарьевич
Рождение ребёнка
26.03.1910
Дочь: Мария Филипповна
Отец ребёнка: Халяпин Филипп Макарьевич
Рождение ребёнка
26.03.1910
Дочь: Матрона Филипповна
Отец ребёнка: Халяпин Филипп Макарьевич
Рождение ребёнка
15.01.1913
Отец ребёнка: Халяпин Филипп Макарьевич
Рождение ребёнка
19.07.1916
Отец ребёнка: Халяпин Филипп Макарьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халяпин Максим Филиппович
Отец ребёнка: Халяпин Филипп Макарьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно