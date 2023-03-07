Шерстенникова (Тронина) Евлампия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстенникова (Тронина) Евлампия Павловна

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Место рождения

Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1900

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тронин Павел (Никанорович)

Мать: не указана

Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Шерстенников Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Шерстенников Александр

село Большой Рой, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1896

Сын: Шерстенников Павел (Палладий) Александрович

Отец ребёнка: Шерстенников Александр

село Большой Рой, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1900

Сын: Шерстенников Николай Александрович

Отец ребёнка: Шерстенников Александр

село Большой Рой, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шерстенников Александр

Работа или профессия
Неизвестно
поповская жена
Место жительства
Неизвестно
село Большой Рой, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1900
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