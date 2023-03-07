Шерстенникова (Тронина) Евлампия Павловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1900
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тронин Павел (Никанорович)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Шерстенников Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Шерстенников Александр
село Большой Рой, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1896
Сын: Шерстенников Павел (Палладий) Александрович
Отец ребёнка: Шерстенников Александр
село Большой Рой, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1900
Сын: Шерстенников Николай Александрович
Отец ребёнка: Шерстенников Александр
село Большой Рой, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
поповская жена
Место жительства
Неизвестно
село Большой Рой, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1900