Синявин Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синявина Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синявина Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Синявина Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
30.10.16
Мать ребёнка: Синявина Марфа Ивановна
Крешнево, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1917
Участник русско-германская война 1916 года. Погиб сразу после рождения сына в конце 1916 года или 1917 года на первой мировой войне