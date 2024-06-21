Синявин Андрей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Синявин Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синявина Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синявина Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Синявина Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
30.10.16

Сын: Синявин Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Синявина Марфа Ивановна

Крешнево, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1917
Участник русско-германская война 1916 года. Погиб сразу после рождения сына в конце 1916 года или 1917 года на первой мировой войне

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