Истомина Евдокия Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИстомина Евдокия Трифоновна

Истомина Евдокия Трифоновна

avatar

Место рождения

Нижний Штевец, Золотухинский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

09.02.1906 ст.

Дата смерти

15.08.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1906 ст.

Отец: Истомин Трифон Иванович

Мать: Истомина Раиса Дмитриевна

Нижний Штевец, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
1928

Муж: Соловьев Василий Иванович

Рождение ребёнка
12.07.1933

Сын: Соловьев Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Соловьев Василий Иванович

Рождение ребёнка
19.01.1935

Дочь: Соловьева Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Соловьев Василий Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
15.08.1989
Москва, город федерального значения Москва
Похоронена на Введеновском кладбище, 8-й участок

Мы используем куки для улучшения работы сайта.