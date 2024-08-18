Истомина Евдокия Трифоновна
Место рождения
Дата рождения09.02.1906 ст.
Дата смерти15.08.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1906 ст.
Отец: Истомин Трифон Иванович
Бракосочетание
1928
Рождение ребёнка
12.07.1933
Отец ребёнка: Соловьев Василий Иванович
Рождение ребёнка
19.01.1935
Дочь: Соловьева Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Соловьев Василий Иванович
Смерть
15.08.1989
Похоронена на Введеновском кладбище, 8-й участок