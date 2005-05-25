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Ситдиков Артём Ильгизович
Ситдиков Артём Ильгизович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.05.2005
Пол
Мужской
Отец
Ситдиков Ильгиз Загитович
1982 г.р.
Мать
Ситдикова Лиана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.2005
Отец:
Ситдиков Ильгиз Загитович
Мать:
Ситдикова Лиана
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