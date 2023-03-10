Иван Киреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Киреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Кирей Антонов

Мать: Марья Петрова

Рождение ребёнка
1841

Сын: Михаил Иванов

Мать ребёнка: Матрена Петрова

Рождение ребёнка
1843

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Матрена Петрова

Рождение ребёнка
1845

Сын: Семен Иванов

Мать ребёнка: Матрена Петрова

Рождение ребёнка
1848

Сын: Тимофей Иванов

Мать ребёнка: Матрена Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Петрова

Смерть
Неизвестно
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