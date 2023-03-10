Иван Киреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Кирей Антонов
Мать: Марья Петрова
Рождение ребёнка
1841
Сын: Михаил Иванов
Мать ребёнка: Матрена Петрова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Матрена Петрова
Рождение ребёнка
1845
Сын: Семен Иванов
Мать ребёнка: Матрена Петрова
Рождение ребёнка
1848
Сын: Тимофей Иванов
Мать ребёнка: Матрена Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Петрова
Смерть
Неизвестно