Усова Алеся Анатольевна 01.09.1982 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Усова Алеся Анатольевна

Автор
АУ
Усова А.

женский, родилась 01.09.1982 ст., Могилев, Могилёвская область

Отец
Усов Анатолий Петрович09.08.1959 г.р.
Мать
Шкарманкова Наталья Владимировна24.01.1962 г.р.
Супруги
Барыгин Григорий Олегович12.09.1973 г.р.
Дети
Барыгина Эвелина Григорьевна12.12.2007 г.р.
Барыгин Арсений Григорьевич02.02.2013 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1982 ст.

Отец: Усов Анатолий Петрович

Мать: Шкарманкова Наталья Владимировна

Могилев, Могилёвская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барыгин Григорий Олегович

Норильск, город Норильск, Красноярский край

Бракосочетание
16.06.2007

Муж: Барыгин Григорий Олегович

Рождение ребёнка
12.12.2007

Дочь: Барыгина Эвелина Григорьевна

Отец ребёнка: Барыгин Григорий Олегович

Норильск, город Норильск, Красноярский край

Рождение ребёнка
02.02.2013

Сын: Барыгин Арсений Григорьевич

Отец ребёнка: Барыгин Григорий Олегович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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