Усова Алеся Анатольевна
женский, родилась 01.09.1982 ст., Могилев, Могилёвская область
ОтецУсов Анатолий Петрович09.08.1959 г.р.
МатьШкарманкова Наталья Владимировна24.01.1962 г.р.
Супруги
Барыгин Григорий Олегович12.09.1973 г.р.
Дети
Барыгина Эвелина Григорьевна12.12.2007 г.р.
Барыгин Арсений Григорьевич02.02.2013 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1982 ст.
Могилев, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Бракосочетание
16.06.2007
Рождение ребёнка
12.12.2007
Дочь: Барыгина Эвелина Григорьевна
Отец ребёнка: Барыгин Григорий Олегович
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
02.02.2013
Сын: Барыгин Арсений Григорьевич
Отец ребёнка: Барыгин Григорий Олегович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург